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    Galatasaray'ın yükselen değeri: Hamza Yiğit Akman

    Galatasaray'ın genç futbolcusu Hamza Yiğit Akman, altyapıda gerçekleştirdiği performansla Avrupa takımlarının akademileri tarafından da dikkatle izleniyor.
    • 20.05.2022 - 09:21
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    Galatasaray'ın yükselen değeri: Hamza Yiğit Akman

    Fenerbahçe, U19 Gelişim Ligi 28. haftasının erteleme maçında Galatasaray'ı konuk etmişti.

    Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı müsabaka sonrası Hamza Yiğit Akman performansıyla beğeni kazandı.

    Luka Modric'e benzetiliyor

    17 yaşındaki futbolcunun yurt dışından bazı kulüplerin radarına girdiği kaydedildi.

    Galatasaray'ın Ukrayna'daki savaş mağdurları için Dinamo Kiev'le oynadığı hazırlık maçında da süre alan Hamza Yiğit Akman, stil olarak dünya yıldızı Luka Modric'e benzetilmişti.

    Galatasaray altyapısından yetişti

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman, sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişti.

    17 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl, Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı. Hamza Yiğit Akman'ın sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

    U19 Gelişim Ligi'nde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıların değişilmez isimleri arasında yer alan Hamza Yiğit Akman bu sezon 27 müsabakada forma giydi. 17 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 2004 doğumlu futbolcu takım arkadaşlarına da 5 asist yaptı.

    Galatasaray ın yükselen değeri: Hamza Yiğit Akman #1

    Avrupa'dan izleyenler var

    Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan maçta da beğeni kazanan Hamza Yiğit Akman'ın sezon başında A takım ile birlikte yurt dışı kampına götürülmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Öte yandan Hamza Yiğit Akman için Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu ve yakın zamanda temasa geçileceği öğrenildi.

    Galatasaray ın yükselen değeri: Hamza Yiğit Akman #2


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