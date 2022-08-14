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    Galatasaray'la Fenerbahçe'nin istediği Carvalho'ya lisans çıkmadı

    La Liga ekiplerinden Real Betis, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan William Carvalho'nun lisansını maaş sınırına takıldığı için çıkartamadı.
    • 14.08.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 14:19
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    Galatasaray'la Fenerbahçe'nin istediği Carvalho'ya lisans çıkmadı

    İspanya La Liga'da yeni sezonun ilk maçına Pazartesi günü 22.30'da çıkacak olan Real Betis, evinde Elche'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi ise Betis'te 6 oyuncunun lisansı çıkarılmadı.

    İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre, Real Betis maaş limitini aştığı için futbolculara lisans çıkartmakta zorlandığı belirtilirken limitlerin ayarlanabilmesi için bazı futbolcuların takımdan ayrılacaği ifade edildi.

    Galatasaray la Fenerbahçe nin istediği Carvalho ya lisans çıkmadı #1

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

    Real Betis'in lisans çıkartamadığı isimler arasında Portekizli oyuncu William Carvalho da yer alıyor.

    Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan ama Galatasaray'ın Torreira, Midtsjö, Oliviera Fenerbahçe'nin ise Arao transferlerinden sonra iki takımında gündeminden çıkan Carvalho'yu son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon da transfer etmek istiyordu.

    İspanyol temsilcisine 2018-2019 sezonunda transfer olan William Carvalho, 135 maçta oynarken 6 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

    Galatasaray la Fenerbahçe nin istediği Carvalho ya lisans çıkmadı #2


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