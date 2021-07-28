Euro
10.1159
-0.06%
Dolar
8.5628
0.04%
Altın
496.87
0.35%
Borsa
1.36
0%
Bitcoin
339.856
7.26%
EXEN Coin
23.91
-4.43%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Cagliari kancası

    Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Cagliari kancası

    İtalyan basını, Cagliari'nin Galatasaray'dan Mbaye Diagne için temaslara başladığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da gözden çıkarılan isimler arasında yer alan ve kulüp arayan Mbaye Diagne'ye, İtalya'dan talip çıktı.

    İtalyan Gazeteci Simone Bernabei'nin haberine göre Cagliari, forvet transferi arayışları kapsamında Mbaye Diagne'yi gündemine aldı.

    Giovanni Simeone'ye veda etmeye hazırlandığı belirtilen Cagliari'nin, Senegalli futbolcu için menajerler seviyesinde temaslarda bulunduğu kaydedildi.

    Galatasaraylı Mbaye Diagne ye Cagliari kancası #1

    MAAŞININ KARŞILANMASI GEREKİYOR

    Diagne'den herhangi bir bonservis bedeli ya da kiralama ücreti talep etmeyen Galatasaray yönetimi, Senegalli futbolcunun iki yıllık toplam 4.8 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp bulunması için tüm kozlarını oynuyor.

    Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık olarak West Bromwich'te oynayan Diagne, 16 Premier Lig maçında 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

    Galatasaraylı Mbaye Diagne ye Cagliari kancası #2

    Galatasaraylı Mbaye Diagne ye Cagliari kancası #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir