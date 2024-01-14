Galatasaraylı Sacha Boey Avrupa'nın gözdesi: Bayern Münih ve PSG istiyor Gösterdiği performansla yıldızını parlatan Sacha Boey için her geçen gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. Avrupa devlerini peşinden koşturan Fransız sağ bekin geleceği konusunda işler biraz birbirine bağlı durumda.

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Ağrıları nedeniyle Sivas’a götürülmeyen, Kayseri maçında da oynaması zor görünen Sacha Boey’in adı her geçen gün başka bir Avrupa deviyle anılıyor.

Bu kez de Bayern Münih’in genç futbolcuyu istediği ileri sürüldü. Alman spor medyasında yer alan son iddiaya göre Bayern, PSG’nin sağ beki Mukiele’yi transfer etmeye çalışıyor.

Ancak anlaşma gerçekleşmezse, listenin ikinci sırasında Sacha Boey var. Alman yorumculara göre Galatasaray bu transferden 23-25 milyon euro arasında bir bonservis geliri bekliyor.

Bayern’in ise 18-20 milyon euro bandında bu işi bitirebileceği belirtildi.

Transfer sarmala dönüşebilir

İddianın bir diğer ayağı ise daha da ilginç. Fransız medyasına göre Bayern Münih’in, PSG’den Mukiele’yi transfer etmesi halinde bu kez de Paris kulübü Sacha Boey’yi kadrosuna katmaya çalışacak.

Yani 23 yaşındaki oyuncu Avrupa devleri tarafından ciddi bir kıskaca alınmış durumda.

Bazı kaynaklarda genç oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanabileceği de iddia ediliyor.

Minimum 20 milyon euro

Ancak Galatasaray Yönetimi böyle bir seçeneğe tamamen kapıyı kapatmış durumda.

Bu transferin ancak 20 milyon euronun üzerinde bir bonservisle olabileceği bildirildi.