Gareth Bale, Real Madrid'den ayrıldı

Real Madrid'e rekor bir bedelle transfer olan Gareth Bale, takımdan ayrıldığını açıkladı.

İspanya La Liga'da müthiş bir sezonu geride bırakan Real Madrid, gelecek sezon da aynı performansı sergilemek için çalışmalarına şimdiden başladı.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşan eflatun-beyazlılar, çalışmalarına ayrılıklar ile devam ediyor.

Bale, takımdan ayrıldı

Isco'nun ve Marcelo'nun ardından takımın 32 yaşındaki yıldız futbolcusu Gareth Bale, takımdan ayrıldığını açıkladı.

101 milyon euroya transfer olmuştu

Sözleşmesi sona eren hücum oyuncusu, 2013 yılında Premier Lig ekibi Tottenham'dan 101 milyon euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmuştu.

Sakatlıklar peşini bırakmadı

Transfer olduğu ilk yıllarda başarılı bir performans sergileyen fakat geri kalan zamanda sakatlıklar bir türlü peşini bırakmayan oyuncu, istenilen oyunu oynayamadı ve beklentilerin altında kaldı.

Ayrıca oyuncuya, son dönemlerde taraftarlar da tepki gösteriyordu.

7 mücadelede 1 gol attı

Bu sezon takımı ile 7 müsabakada görev alan Bale, takmına 1 gol ile katkı sağlarken asist desteğinde bulunamadı.







