Dolar
7.5187
0.1932%
Euro
8.8638
-0.0417%
Altın
1946.34
-0.6548%
Borsa
1104.42
-0.2429%
G. Altın
470.178
-0.6001%
Bitcoin
82029.73
-1.6342%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C
    Gareth Bale, yıllar sonra Tottenham'a dönüyor

    Gareth Bale, yıllar sonra Tottenham'a dönüyor

    Real Madrid'de yedek kulübesine hapsolan Gareth Bale, İspanyol ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Galli futbolcu, eski takımı Tottenham'la anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 09:25
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 09:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    2013 yılında 100 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Gareth Bale, İspanyol deviyle ipleri kopardı.

    Bu sezon iyice yedek kulübesine hapsolan 31 yaşındaki futbolcu, eski takımı Tottenham'a dönmeye hazırlanıyor.

    MAAŞI 13 MİLYON STERLİN

    İngiliz basınında yer alan habere göre Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'i kiraladı.

    Galli yıldızın yıllık 13 milyon sterlin maaş alacağı belirtildi.

    Gareth Bale, yıllar sonra Tottenham a dönüyor #1

    100 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

    İngiliz ekibinde geçirdiği 6 sezonda 56 gol atıp ve 58 asist yapan Gareth Bale, Real Madrid'de 2 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

    2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

    Tecrübeli futbolcunun Real Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    Gareth Bale, yıllar sonra Tottenham a dönüyor #2

    Gareth Bale, yıllar sonra Tottenham a dönüyor #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir