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    Garry Rodrigues Al Ittihad'a dönüyor

    Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues için veda zamanı yaklaşıyor. Erol Bulut'un bu sezon hiçbir maçta şans vermediği tecrübeli futbolcu takımına geri dönmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 14:26
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 14:26
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    Garry Rodrigues Al Ittihad'a dönüyor

    Al İttihad'dan kiralanan Garry Rodrigues için ayrılık çanları çalıyor. Bir yıl daha kiralık kontratı bulunan kanat oyuncusunun, Suudi ekibine geri dönmesi gündemde.

    Kulüpler arasındaki prosedürlerin tamamlanması halinde Yeşil Burun Adalı futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

    Yazın Olympiakos'un teklifini geri çeviren Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maçta 4 gol, 6 asist üretti.

    Garry Rodrigues Al Ittihad a dönüyor #1

    AL ITTIHAD NE DEMİŞTİ

    Al Ittiha Basın Sözcüsü Ahmed Sadiq Diab, UFM Radyo'ya yaptığı açıklamada, "Herkes, Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'de kiralık olduğunu biliyor. Ancak, Türk kulübünün devam eden kiralamayı devam ettirmek istemediğine dair bazı gelişmeler yaşandı. Şu an karar Fenerbahçe'nin, onları bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Garry Rodrigues Al Ittihad a dönüyor #2

    Sadiq Diab, "Önümüzde iki seçenek var. Türkiye'de kalır veya bize döner. Bize dönerse Garry'i satayarak kulübümüze bir fayda sağlayabiliriz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

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