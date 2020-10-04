Garry Rodrigues, Al Ittihad'a geri dönüyor

Suudi Arabistan basını Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Garry Rodrigues'in Al Ittihad'a geri dönme konusunda ikna olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan Garry Rodrigues konusunda gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Olympiakos ile görüşen ancak Bruma'nın takıma transfer edilmesiyle görüşmeleri sonlandıran Yeşil Burun Adalı futbolcunun kendi takımı Al Ittihad'a geri döneceği belirtildi.

AL ITTIHAD'A GERİ DÖNÜYOR

Suudi Arabistan'ın köklü haber sitelerinden Ittı Mania'nın haberine göre; yeni takım bulması söylenen Garry Rodrigues tercihini kendi takımından yana kullandı.

Yeni sezon kadro planlamasın da yer almayan oyuncunun maaşı sıkıntı yaratırken, sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde bu konuda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de 29 maça çıkarken 4 gol atıp 6 asistle oynadı.