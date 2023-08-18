Garry Rodrigues, Ankaragücü ile Süper Lig'e döndü Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna deplasmanda alınan 3-2'lik Kasımpaşa mağlubiyetiyle başlayan Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Ankara ekibi, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. Başkent temsilcisi, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla yetenekli futbolcunun imza atmak için Türkiye'ye geldiğini açıkladı. 87 Süper Lig maçına çıktı Rodrigues, geçtiğimiz Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giymiş ve 29 maçta 3 gol 1 asist kaydetti. Tecrübeli kanat oyuncusu, kariyerinde daha önce 87 defa Türkiye Süper Lig maçına çıkmış ve 17 gol 19 asist kaydetti.