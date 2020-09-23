Garry Rodrigues Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesinin feshi konusunda Yhttps://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2020/09/23/rodrigues_5247.jpgunan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin El İttihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, geçen sezon beklentileri karşıyamamıştı.

Teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İKİ KULÜP ANLAŞTI

Bir süredir Rodrigues'in kiralık sözleşmesinin feshi konusunda Olympiakos ile görüşen yönetimin, Yunan ekibiyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Olympiakoslu yöneticiler, Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcuyla maaş konusunda anlaşırsa imzalar atılacak.

10. AYRILIK

Şimdiye kadar Tolgay, Mevlüt, Alper, Hasan Ali, Mehmet Ekici, Zajc, Jailson, Vedat Muriç ve Falette gibi isimlerle vedalaşan Fenerbahçe’de, Rodrigues'in gidişiyle birlikte bu sayı 10'a çıkacak.