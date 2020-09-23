Dolar
7.6675
0.0678%
Euro
8.9625
-0.1793%
Altın
1885.25
-0.7867%
Borsa
1096.16
0%
G. Altın
464.587
-0.8112%
Bitcoin
80285.94
-1.2918%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Garry Rodrigues Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor

    Garry Rodrigues Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor

    Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesinin feshi konusunda Yhttps://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2020/09/23/rodrigues_5247.jpgunan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 08:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin El İttihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, geçen sezon beklentileri karşıyamamıştı.

    Teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

    İKİ KULÜP ANLAŞTI

    Bir süredir Rodrigues'in kiralık sözleşmesinin feshi konusunda Olympiakos ile görüşen yönetimin, Yunan ekibiyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Olympiakoslu yöneticiler, Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcuyla maaş konusunda anlaşırsa imzalar atılacak.

    10. AYRILIK

    Şimdiye kadar Tolgay, Mevlüt, Alper, Hasan Ali, Mehmet Ekici, Zajc, Jailson, Vedat Muriç ve Falette gibi isimlerle vedalaşan Fenerbahçe’de, Rodrigues'in gidişiyle birlikte bu sayı 10'a çıkacak.

    Garry Rodrigues Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir