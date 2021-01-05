Gaston Campi, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Trabzonspor’dan Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor'un kadrosunda düşünmediği Gaston Campi'nin yeni adresi belli oldu.

Arjantinli futbolcu, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

1991 doğumlu defans oyuncusu 2019 yılında Estudiantes'ten Trabzonspor'a transfer olmuştu.

KİRALANDI

Oyuncu için 800 bin € bonservis ödeyen Trabzonspor, 29 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 3, Türiye Kupası'nda da 1 maça çıkan futbolcu 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.