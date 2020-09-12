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    Gattuso:Milik gidecek Koulibaly kalabilir

    Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, takımın forveti Milik ve stoper Koulibaly hakkında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 16:19
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 16:19
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    Gattuso:Milik gidecek Koulibaly kalabilir

    Serie A ekibi Napoli'de teknik direktör Gattuso, talipleri olduğu konuşulan oyuncuları için açıklamalarda bulundu.

    İtalyan teknik adam, Milik ve Koulibaly'nin takımdaki geleceği ile ilgili net yorumlar yaptı.

    Gattuso:Milik gidecek Koulibaly kalabilir #1

    "NAPOLI'DE ONA YER YOK"

    Gattuso yaptığı açıklamada; "Arkadiusz Milik'e geçen sezon sözleşmesini yenilemesini söyledik, reddetti. Başka bir kulüp bulması gerekiyor, şimdiden iki forvet aldık. Napoli'de ona yer yok." dedi.

    Gattuso:Milik gidecek Koulibaly kalabilir #2

    Deneyimli teknik adam ayrıca adı Manchester City'le anılan Koulibaly için ise; "Kalidou Koulibaly kulübün istediği bonservis verilmedikçe ayrılmayacak. Yönetim bu konuda kesin" dedi.

    Napoli'nin Koulibaly için 80 milyon avro civarında bonservis bedeli talep ettiği biliniyor.

    Gattuso:Milik gidecek Koulibaly kalabilir #3

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