Gattuso:Milik gidecek Koulibaly kalabilir

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, takımın forveti Milik ve stoper Koulibaly hakkında açıklamalarda bulundu.

Serie A ekibi Napoli'de teknik direktör Gattuso, talipleri olduğu konuşulan oyuncuları için açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Milik ve Koulibaly'nin takımdaki geleceği ile ilgili net yorumlar yaptı.

"NAPOLI'DE ONA YER YOK"

Gattuso yaptığı açıklamada; "Arkadiusz Milik'e geçen sezon sözleşmesini yenilemesini söyledik, reddetti. Başka bir kulüp bulması gerekiyor, şimdiden iki forvet aldık. Napoli'de ona yer yok." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca adı Manchester City'le anılan Koulibaly için ise; "Kalidou Koulibaly kulübün istediği bonservis verilmedikçe ayrılmayacak. Yönetim bu konuda kesin" dedi.

Napoli'nin Koulibaly için 80 milyon avro civarında bonservis bedeli talep ettiği biliniyor.