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Gaziantep, Alexandre Pato'nun peşinde
Süper Lig'in 3. sırasında yer alan Gaziantep, Milan ve Chelsea gibi devlerin formalarını giyen ve şu anda boşta olan Alexandre Pato'yu transfer etmek istiyor.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 11:48
- Güncelleme : 09.01.2021 - 11:57
Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve tam 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep, önemli bir transfer hamlesinde bulundu.
Antep ekibi, son olarak Sao Paulo'da forma giyen Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun peşine düştü.
BONSERVİSİ ELİNDE
Gaziantep yönetiminin, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle iletişime geçtiği öğrenildi.
Bir dönem adı 3 büyüklerle anılan golcü oyuncu, kariyeri boyunca Milan ve Chelsea gibi devlerin formalarını giydi.