Haberler

Transfer dosyası Haberleri

Gaziantep FK, Batuhan Karadeniz'i istiyor

Gaziantep FK, Batuhan Karadeniz'i istiyor

Bir dönem geleceğin yıldızı olarak lanse edilen ancak kendisinden bekleneni bir türlü verilemeyen Batuhan Karadeniz'e Gaziantep FK'nın talip olduğu öğrenildi.