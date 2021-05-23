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- Gaziantep FK, Batuhan Karadeniz'i istiyor
Gaziantep FK, Batuhan Karadeniz'i istiyor
Bir dönem geleceğin yıldızı olarak lanse edilen ancak kendisinden bekleneni bir türlü verilemeyen Batuhan Karadeniz'e Gaziantep FK'nın talip olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 10:36
- Güncelleme : 23.05.2021 - 10:36
Hekimoğlu Trabzon'da müthiş bir sezon geçirerek 37 maçta 28 gol atan Batuhan Karadeniz için yeni gelişmeler yaşanıyor.
EROL BULUT İSTİYOR
Önümüzdeki sezon için takımın başına Erol Bulut'u getiren Gaziantep FK'nın Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen Batuhan Karadeniz'i radarına aldığı ve 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
28 GOL ATTI
Trabzon ekibindeki sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Batuhan Karadeniz, bu sezon 37 karşılaşmada 28 gol atarak güzel bir istatistik yakaladı. Tecrübeli golcü, 8 de asist yaparak takımının hücumdaki silahı oldu.
Süper Lig'de Trabzonspor ve Beşiktaş formaları da giyen Batuhan Karadeniz yeteneği olmasına rağmen bu seviyede tutunmayı başaramamıştı.