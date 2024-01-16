Gaziantep FK, Brayan Riascos'un sözleşmesini feshetti

AA & Ensonhaber
20 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 21 puanla küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Gaziantep FK'de bir ayrılık yaşandı.
Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda Brayan Riascos'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
"Kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz"
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Brayan Riascos ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Brayan Riascos’a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz.
Kolombiyalı futbolcu, sezon başında Ukrayna takımlarından Metalist Kharkiv'den kiralanmıştı.
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