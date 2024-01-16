Gaziantep FK, Brayan Riascos'un sözleşmesini feshetti

AA & Ensonhaber

20 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 21 puanla küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Gaziantep FK'de bir ayrılık yaşandı.

Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda Brayan Riascos'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

"Kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Brayan Riascos ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Brayan Riascos’a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz.