Gaziantep FK, Bryan Acaosta ile sözleşme imzaladı

Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası döneminin ilk transferini yaptı.
Gaziantep ekibi, MLS ligi takımlarından Portland forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Acosta'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
"Armamız altında üstün başarılar diliyoruz"
Honduraslı futbolcunun transferi ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak MLS Ligi takımlarından Portland forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Bryan Acosta ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Bryan Acosta, kulüp başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Bryan Acosta’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.
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