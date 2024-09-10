Gaziantep FK, David Okereke'yi kadrosuna kattı Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak İtalya'nın US Cremonese takımında forma giyen Nijeryalı forvet David Okereke'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Gaziantep ekibinin yeni transferini renkli transfer videosuyla açıklaması ise dikkat çekti.

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İHA

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, hücum bölgesini önemli bir isimle takviye etti.

Gaziantep ekibi, son olarak İtalya'nın US Cremonese takımında forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı forvet David Okereke ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yeni transfer David Okereke, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara ve yönetim kurulu üyesi İskender Kaplan'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

VİDEO İLE DUYURULDU

Gaziantep ekibinin yeni transferini kültürel ezgilerin de yer aldığı renkli transfer videosuyla açıklaması ise dikkat çekti.

Kendisi adına söylenen ve 'Hele bakın kim gelmiş, Gaziantep'e futbolcu David gelmiş, asaletiyle, duruşuyla, güzelliğiyle hoş gelmiş sefa gelmiş' sözlerini içeren yerel şarkıyla karşılandı.

Okereke de videonun sonlarında, şu ifadeleri kullandı:

Merhabalar, Gaziantep'te olduğum için çok mutluyum. Takıma güzel şeyler yapmak için stadyumda buluşalım. Haydi Gaziantep.

OKEREKE KİMDİR?

Nijerya’nın Lagos kentinde dünyaya gelen golcü oyuncu, futbola ülkesi takımlarından Abuja College takımında başladı.

2016 yılında İtalya Serie A takımlarından Spezia Calcio takımına transfer olan David, 2019 yılında ise 9 milyon euro bonservis karşılığında Club Brugge’e transfer oldu.

Burada iki sezon forma giydikten sonra, 2022 yılında 2.5 milyon euro karşılığında tekrar Serie A’nın yolunu tutarak Cremonese’ye transfer oldu.

Güçlü fizik yapısı, hızı ve bitiriciliği ile adından söz ettirmeyi başaran Okereke, kariyerinde 268 maça çıkarken 57 kez gol atarak 26 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)