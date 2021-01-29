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    Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'u transfer etti

    Gaziantep FK, Le Havre forması giyen Ertuğrul Ersoy'u 1.5 yıllığına kiraladı.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 12:23
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    Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'u transfer etti

    Bursaspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı formayı terletmesinin ardından 2019/20 sezonu transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre’a transfer olan milli oyuncu Ertuğrul Ersoy, yeniden Süper Lig’e döndü.

    İMZA 1.5 YILLIK

    23 yaşındaki stoper, Gaziantep Futbol Kulübü’ne satın alma opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kiralandı.

    GALATASARAY MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

    Gaziantep’e gelerek sağlık kontrollerinden geçen 22 yaşındaki stoper, bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesini tribünden takip edecek.

    Fransa kariyerinde AC Le Havre ile 35 maça çıkan milli oyuncu, kulüp tarafından gerçekleştirilen taraftar oylamasında da, ilk yarının en iyi savunma oyuncusu seçilmişti.

    Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy u transfer etti #1

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