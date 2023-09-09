Gaziantep FK, Florin Nita'yı açıkladı Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 36 yaşındaki file bekçisi Florin Nita ile 1 yıllık kontrat yaptı.

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Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sparta Prag forması giyen kaleci Florin Nita ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Sparta Prag forması giyen başarılı file bekçisi Florin Nita ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Florin Nita, Başkan Yardımcımız Güney Dağdeviren’in de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Florin Nita’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

313 maçta 331 gol yedi

Daha önce FCSB forması da giyen Nita, 2018 yılında Sparta Prag'a 1.3 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

Kariyerinde 313 maça çıkan Nita, kalesinde 331 gol gördü. Bu maçların 112'sinde de kalesini gole kapatmayı başardı.