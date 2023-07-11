Gaziantep FK, ilk transferini İlker Karakaş'la yaptı

İHA
Süper Lig ekiplerin Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezona yönelik ilk transferini yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu İlker Karakaş'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlılar, kariyerinde 103 maça çıkarak 9 gol, 3 asistlik performans gösteren İlker Karakaş ile 2 yılık sözleşme imzaladı.
"Armamız altında üstün başarılar dileriz"
Transferle ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:
Gaziantep Futbol Kulübümüz son olarak Gençlerbirliği forması giyen forvet oyuncusu İlker Karakaş ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz İlker’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz.