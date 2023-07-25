Gaziantep FK, Max Gradel'i transfer etti Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sivasspor forması giyen Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı.

İHA

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosunu önemli bir isimli güçlendirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, 3 yıldır Sivasspor'da forma giyen ve Türkiye kariyerinde Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 112 maçta 26 gol, 33 asist yapma başarısı gösteren 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı.

Gaziantep ekibi, Fildişi Sahilli tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"Max Gradel ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır"

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: