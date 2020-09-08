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    Gaziantep FK'da Diarra ile yollar ayrıldı

    Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Souleymane Diarra ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshetti.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 13:42
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    Gaziantep FK'da Diarra ile yollar ayrıldı

    Gaziantep Futbol Kulübü'nde Raman Chibsah'tan sonra bir yabancı oyuncu ile daha yollar ayrıldı.

    SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

    Kırmızı-siyahlı kulübün geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Lens takımından kadrosuna kattığı Souleymane Diarra ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

    Teknik direktör Marius Sumudica'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği ve yönetime satılması yönünde rapor verdiği oyunculardan olan Souleymane Diarra kulüp bulamayınca Gaziantep FK yönetimi devreye girdi.

    Yıllık ücretinin büyük bir bölümünden vazgeçmesi önerilen Diarra bu teklifi kabul etti ve oyuncu ile yollar resmen ayrıldı.

    Gaziantep FK da Diarra ile yollar ayrıldı #1

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