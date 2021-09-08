- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Gaziantep FK'da Kana Bıyık ile yollar ayrıldı
Gaziantep FK'da Kana Bıyık ile yollar ayrıldı
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, tecrübeli futbolcu Kana Bıyık'ın sözleşmesini karşılıklı feshettiklerini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 13:33
- Güncelleme : 08.09.2021 - 13:36
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, defans oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile yollarını ayırdı.
RESMEN DUYURULDU
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; kırmızı-siyahlı ekip, Kamerunlu savunma oyuncusuyla sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti.
Açıklamada, "Kana Bıyık'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.