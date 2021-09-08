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    Gaziantep FK'da Kana Bıyık ile yollar ayrıldı

    Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, tecrübeli futbolcu Kana Bıyık'ın sözleşmesini karşılıklı feshettiklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 13:36
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    Gaziantep FK'da Kana Bıyık ile yollar ayrıldı

    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, defans oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile yollarını ayırdı.

    RESMEN DUYURULDU

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre; kırmızı-siyahlı ekip, Kamerunlu savunma oyuncusuyla sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti.

    Açıklamada, "Kana Bıyık'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Gaziantep FK da Kana Bıyık ile yollar ayrıldı #1

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