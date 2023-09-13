Gaziantep FK'dan bir transfer daha: Denis Dragus da geldi Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen 24 yaşındaki Rumen forvet Denis Dragus'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

ensonhaber.com

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, forvet bölgesine bir takviye daha yaptı.

Gaziantep ekibi, son olarak Belçika takımı Standard Liege'de forma giyen 24 yaşındaki Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlılar, kariyerinde 139 resmi maça çıkarak 28 gol, 8 asistlik performans gösteren Dragus ile 1 yıl kiralık sözleşmesi imzaladı.

Resmen duyuruldu

Gaziantep FK'dan transfer ile ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı: