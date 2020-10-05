Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig'in önemli takımlarından biri olma yolunda hızla ilerleyen Gaziantep FK, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen Kevin Mirallas'ı transfer etti.

BAKLAVALI KARŞILAMA

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yıldız futbolcu Mirallas, şehrimizin plaka kodu olan 27 numaralı formamızı terletecektir.

Mirallas'ın bugün doğum günü olması dolayısıyla, kendisi için hazırlanan şehrimizin vazgeçilmez lezzeti baklavayla birlikte de poz verdi" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Mirallas'ı bir tepsi baklavayla karşıladı - İZLE