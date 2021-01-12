Gaziantep'de Clarence Seedorf sesleri

Sumudica ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarına başlayan Gaziantep yönetimi, Hollandalı çalıştırıcı Clarence Seedorf'u gündemine aldı.

Ani bir şekilde Sumudica'nın sözleşmesini fesheden Gaziantep FK'da yönetim, birçok teknik direktörle temaslarını sürdürüyor.

Aykut Kocaman, Ünal Karaman ve Bülent Korkmaz'la görüşen Gaziantep ekibi, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.

SON ADAY SEEDORF

Bu isim, Milan, Deportivo La Coruna ve Çin ekibi Shenzhen FC'nin ardından son olarak Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran Hollandalı hoca Clarence Seedorf.

İsmai geçen bu teknik adamları masaya yatıran yönetimin, kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.