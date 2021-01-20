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- Gaziantep'in yeni hocası Ricardo Sa Pinto oldu
Gaziantep'in yeni hocası Ricardo Sa Pinto oldu
Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK yönetimi, takımın başına Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto'yu getirdi.
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 12:29
- Güncelleme : 20.01.2021 - 12:35
Süper Lig'in 3. sırasında yer alan Gaziantep FK'da yeni teknik direktör belli oldu.
Sumudica ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, takımın başına Portekizli çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto'yu getirdi.
İMZA 2.5 YILLIK
Antep ekibi, 48 yaşındaki teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.