Euro
9.0349
-0.25%
Dolar
7.4514
-0.18%
Altın
444.99
0.74%
Borsa
1.562
-0.2%
Bitcoin
262.995
-4.68%
EXEN Coin
20.34
9.35%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C

    Gaziantep'in yeni hocası Ricardo Sa Pinto oldu

    Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK yönetimi, takımın başına Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto'yu getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'in yeni hocası Ricardo Sa Pinto oldu

    Süper Lig'in 3. sırasında yer alan Gaziantep FK'da yeni teknik direktör belli oldu.

    Sumudica ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, takımın başına Portekizli çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto'yu getirdi.

    İMZA 2.5 YILLIK

    Antep ekibi, 48 yaşındaki teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Gaziantep in yeni hocası Ricardo Sa Pinto oldu #1

    Gaziantep in yeni hocası Ricardo Sa Pinto oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir