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    Gedson Fernandes, Benfica'da kalıyor

    Gedson Fernandes, Benfica'da kalıyor

    Benfica Futbol Genel Direktörü Rui Pedro Braz, Gedson Fernandes transferiyle ilgili, "Gedson için Türkiye ve diğer liglerden çok sayıda teklif aldık ama Gedson Benfica'da kalıyor." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 08:49
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    Gedson Fernandes'in transfer öyküsü en çok konuşulan konulardan bir tanesi hâline geldi. Galatasaray bu transferden hiç vazgeçmedi ve Beşiktaş 'ın da devreyi girdiği iddia edildi.

    Tüm bunlar yaşanırken, oyuncunun kulübü Benfica'da, futbol genel direktörü Rui Pedro Braz, transfer konusuna son noktayı koydu.

    “GEDSON BENFICA’DA KALIYOR”

    Radyospor’un sorusunu yanıtlayan Braz, "Gedson için Türkiye ve diğer liglerden çok sayıda teklif aldık. Fakat ne kulüplerin ismini ne de transfer için teklif ettikleri paranın miktarını açıklayacağım. Daha da önemlisi Gedson Benfica'da kalıyor. Gitmeyecek. Bu kesin olan kararımız" dedi.

    Gedson Fernandes, Benfica da kalıyor #1

    TERİM DE AÇIKLAMIŞTI

    Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gedson'la ilgili Türkiye'den başka kulüpler de devreye giriyormuş; ama Gedson, Türkiye'ye gelirse, Galatasaray'da oynar. Fakat şu anda Benfica onu göndermeyi düşünmüyor" demişti.

    Gedson Fernandes, Benfica da kalıyor #2

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