Gedson Fernandes, Benfica'da kamp kadrosuna dahil edildi

Portekiz kulübü Benfica, Galatasaray'ın yeiden kiralamak istediği Gedson Fernandes'i kamp kadrosuna dahil etti.

Benfica'ya geri dönen Gedson Fernandes'i Galatasaray tekrar kiralamak istiyor. Fatih Terim'in "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha, yeni yönetimin ilk mesai harcayacağı transfer olacak.

Ancak Portekiz'den gelen haberler, Galatasaray'ın Gedson planını bozacağa benziyor. Benfica cephesi, Gedson'u kamp kadrosuna dahil etti. 1998 doğumlu oyuncunun sezon hazırlıklarındaki performansına göre durumu belli olacak.

BENFICA ACELE ETMEYECEK

Benfica, ağustos ayına kadar Gedson için cevap vermeyecek ve yıldız oyuncuyu takımda değerlendirmeye çalışacak.

Gedson hocasının gözüne girerse, Benfica'da devam edecek. Aksi halde ağustos sonunda kiralanması gündeme gelecek. Benfica bu kez daha yüksek bedel isteyecek.