Gedson Fernandes, Galatasaray dışında teklifleri reddediyor

Gedson Fernandes'in, yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği, menajeriyle yaptığı görüşmede kendisine başka teklif getirmemesini söylediği öğrenildi.

Benfica'nın 22 yaşındaki oyuncusu Gedson Fernandes, yeniden Galatasaray forması giymek için sabırsızlanıyor.

Sosyal medya hesabından devamlı olarak Galatasaray'la ilgili paylaşımları beğenen, takım arkadaşlarına ve taraftarlara mesaj gönderen genç yetenek, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

“BAŞKA TEKLİF GETİRME”

Türkiye'den başta Beşiktaş olmak üzere teklifler alan Gedson'un, menajeriyle yaptığı son görüşmede, kendisine başka teklif getirmemesini istediği öğrenildi.

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona erince Benfica'ya geri dönen Gedson'un, hazırlık maçlarındaki performansı ise Portekiz kulübü tarafından beğenilmedi.

KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI

Benfica'nın kulüp yönetiminde yaşanan kriz sebebiyle transfer rötar yapsa da Galatasaraylı yetkililer, sportif direktör Rui Costa ile görüşmeleri sürdürüyor.

Pazarlıkların sonlanması için çok küçük pürüzler kaldığı, Portekiz kulübündeki yönetim krizinin çözülmesiyle, Gedson'un da Galatasaray'a imza atacağı ifade ediliyor.