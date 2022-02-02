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    Gedson Fernandes, Galatasaray paylaşımlarını sildi

    Gedson Fernandes, Galatasaray paylaşımlarını sildi

    Beşiktaş'la anlaşan Galatasaray'ın eski oyuncusu Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı forma ile yaptığı bütün paylaşımları sosyal medya hesabından kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 12:17
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    Süper Lig'de çıkış arayan Beşiktaş, gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı. Siyah - beyazlılar, adı Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes için devreye girdi ve teklifini hem Benfica'ya hem de oyuncuya kabul ettirdi.

    Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro bonservis, 4+1 yıllık sözleşme karşılığı 1 milyon euro yıllık maaş ödeyecek.

    Öte yandan Beşiktaş Benfica'ya bir sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek. Ayrıca Beşiktaş'ın 6 milyon euroluk bonservisi 5 yılda ödeyeceği vurgulandı.

    Gedson Fernandes'in transferin ardından Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için Rizespor ya da başka bir takıma sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayacağı ortaya çıktı.

    Gedson Fernandes, Galatasaray paylaşımlarını sildi #1

    İSTANBUL'A GELİYOR

    Gedson Fernandes bu akşam özel uçakla saat 20:00'de İstanbul'a gelecek ve daha sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

    Gedson Fernandes, Galatasaray paylaşımlarını sildi #2

    PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI

    Bu arada Portekizli yıldız, Beşiktaş'a transferi öncesinde sosyal medya hesabındaki tüm Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı.

    Gedson Fernandes, Galatasaray paylaşımlarını sildi #3

    "İNŞALLAH YÜZÜMÜZ GÜLECEK"

    Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Evet, Beşiktaş'ın Gedson'u transfer ettiğini duyuyoruz. Benfica ile kiralamak için görüşmelerimiz sürüyor. Hayırlısı olsun. Netleşince açıklayacağım. İnşallah yüzümüz gülecek."

    Gedson Fernandes, Galatasaray paylaşımlarını sildi #4


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