Gedson Fernandes: Galatasaray'a gelmeyi çok istedim

Beşiktaş'ın Benfica'dan satın alıp Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes, soyunma odasında eski takım arkadaşlarına, "Galatasaray'a gelmeyi çok istedim ama beni almadılar." dedi.

Uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes Beşiktaş'a transfer olmuş, yarım sezonluğuna da Rizespor'a kiralanmıştı.

Galatasaray'ın 4-2 kazandığı Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'ın stadında ilginç bir olay yaşandı.

"GELMEK İSTEDİM AMA BENİ ALMADILAR"

Galatasaray - Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı takımın soyunma odasına giden ve eski takım arkadaşlarıyla sohbet eden Portekizli futbolcu "Neden Galatasaray'a gelmedin?" sorusuna, "Gelmeyi çok istedim ama beni almadılar." dediği öğrenildi.

"İSTESEYDİK ALIRDIK"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Gedson Fernandes için "İsteseydik alırdık." ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada Gedson'un soyunma odası ziyaretini Babel sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

MALİYETİ NEDENİYLE VAZGEÇİLDİ

Transferde söz sahibi olan başkan danışmanı Luis Campos önceliğin maliyetsiz bir 6 numara olduğunu bildiği için Gedson Fernandes transferine sıcak bakmadı. Bu nedenle Erick Pulgar transferi kiralama bedelsiz gerçekleşti.

BAŞKAN, AHMET BULUT'TAN RAHATSIZ

Fanatik'in haberine göre; kulüp kaynaklarının verdiği bilgiye göre Gedson Fernandes'in Türkiye hakları Ahmet Bulut'ta olmasaydı bu transferin gerçekleşme ihtimali vardı. Son menajer harcamalarında başkan isim vermese de Ahmet Bulut üzerinden yapılan transferlerden de rahatsızdı. Bu nedenle Ahmet Bulut'la tekrar çalışmaya sıcak bakmadılar.