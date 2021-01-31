Gedson Fernandes Galatasaray'da

İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile anlaşma sağlayamayan Galatasaray, bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes için anlaşma sağladı.

Uzun süredir İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile görüşen Galatasaray, orta sahada bir diğer opsiyonu olan Gedson Fernandes için anlaşmayı sağladı.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Benfica'dan kiralık olarak Tottenham'da oynayan Portekizli oyuncu için tüm şartlarda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu yarın (1 Şubat) İstanbul'a getirecek ve resmi sözleşme imzalanacak.

Portekiz futbolunun geleceği en parlak genç yeteneklerinden olan Fernandes için Benfica, Tottenham'a satın alma opsiyonunu 60 milyon euro olarak belirlemişti.

Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.