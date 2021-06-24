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- Gedson Fernandes, Galatasaray'ın ekipmanlarıyla çalışıyor
Gedson Fernandes, Galatasaray'ın ekipmanlarıyla çalışıyor
Sarı-kırmızılı ekibin yeniden kiralamak istediği Gedson Fernandes, yeni sezon hazırlıklarını Galatasaray'ın antrenman formasıyla yaptı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 16:23
- Güncelleme : 24.06.2021 - 16:51
Galasatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa gelmesinin ardından takımın başına yeniden Fatih Terim getirildi.
Terim'in gelmesiyle transfer çalışmaları hız kazandı. Fatih Terim, performansını beğendiği Gedson Fernandes için yönetime olumlu rapor verdi ve sarı-kırmızılı yönetim harekete geçmişti.
Galatasaray yönetimi, oyuncunun yeniden kiralanması için Benfica ile görüşmelere başladı.
Gedson Fernandes, Galatasaray'ın ekipmanlarıyla çalışıyor İZLE
GALATASARAY EKİPMANIYLA ÇALIŞTI
Oyunucunun da Galatasaray'da kalmak istediği gelen bilgiler arasında. Bugün de genç oyuncunun yeni sezona hazırlandığı görüntüler ortaya çıktı.
Antrenmanda Gedson'un, Galatasaray ekipmanlarıyla çalışması dikkat çekti.