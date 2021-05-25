Galatasaray'da kiralık olarak oynayan genç oyuncu Gedson Fernandes, "Gelecek sezon nerede oynayacağımı bilmiyorum" açıklamalarında bulundu.

Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Türkiye tecrübesi ve Galatasaray'da yaşadıklarıyla ilgili konuştu.

“GALATASARAY’DA OLGUNLAŞTIM”

"İngiltere ve Türkiye'deki deneyimleriyle birlikte Gedson artık daha iyi bir oyuncu mu?" sorusuna Gedson, "Bir oyuncu özgüven, yetenek ve tecrübeden oluşur. Ne kadar çok tecrübeniz olursa olsun, kendinize güvenmezseniz bir anlamı yok. O zaman sadece normal bir oyuncu olursun. Ben Tottenham'da ve Galatasaray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm ama insan olarak da çok olgunlaştım." cevabını verdi.

“GALATASARAY’DA YAŞIN ÖNEMİ YOK”

"Galatasaray'da Arda, Falcao ve Feghouli gibi deneyimli oyuncularla oynadın. 21 yaş altı bir futbolcu olarak bu deneyim nasıldı?" sorusuna Gedson, "Yaşın önemli olmadığını Galatasaray'da öğrendim. Galatasaray'da tüm futbolcular tek yürekti. O nedenle biz her maçta kazanmak için savaşıyorduk. Bizi yenmek kolay değildi. Bir takım sadece oyuncuların isimlerinden oluşuyorsa çok kolay yenilir. Bir işe yaramaz. Ancak böyle bir takım olursa kazanır." cevabını verdi.

“3 BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞACAK KADAR ŞANSLIYIM”

"1 sezon içerisinde Jose Mourinho, Fatih Terim ve şimdi Rui Jorge ile çalışacaksın. Herkes böyle şanslı değil." sözleri üzerine Portekizli futbolcu, "Hayır, herkes şanslı değil. Ben bu 3 büyük teknik direktörle çalışacak kadar şanslıydım. Kariyerimdeki en iyi deneyimleri bu hocalarla yaşadım." cevabını verdi.

“GELECEK SEZON NEREDE OYNAYACAĞIMI BİLMİYORUM”

"Transferinle ilgili bir şeyler belli oldu mu? Geleceğin nasıl olacak?" sorusuna Gedson, "Şu anda beni ilgilendiren tek şey milli takım, sadece milli takım. Sonra tatile gideceğim. Gelecek sezon nerede oynayacağımı bilmiyorum." açıklamasını yaptı.