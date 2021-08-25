Gedson Fernandes için Ricardo Quaresma devrede

Beşiktaş'ın, Galatasaray ile yarışa girdiği Gedson Fernandes transferi için eski futbolcusu Ricardo Quaresma'dan yardım aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği oyuncular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon ikinci yarıda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için Benfica Kulübü ile yaptıkları görüşmelerde olumlu sonuç elde etti.





GALATASARAY DA TALİP

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'nın da sürece dahil olması sayesinde Benfica cephesi ücret konusunda büyük oranda ikna edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Quaresma'nın büyük mesai harcadığı bu transferde, Benfica'nın iki gün içinde kesin yanıt vermesi bekleniyor.

Bu oyuncuya siyah-beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray da talip.



