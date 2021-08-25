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    Gedson Fernandes için Ricardo Quaresma devrede

    Gedson Fernandes için Ricardo Quaresma devrede

    Beşiktaş'ın, Galatasaray ile yarışa girdiği Gedson Fernandes transferi için eski futbolcusu Ricardo Quaresma'dan yardım aldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 09:23
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    Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği oyuncular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

    Siyah-beyazlılar, geçen sezon ikinci yarıda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için Benfica Kulübü ile yaptıkları görüşmelerde olumlu sonuç elde etti.

    Gedson Fernandes için Ricardo Quaresma devrede #1

    GALATASARAY DA TALİP

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'nın da sürece dahil olması sayesinde Benfica cephesi ücret konusunda büyük oranda ikna edildi.

    Hürriyet'te yer alan habere göre; Quaresma'nın büyük mesai harcadığı bu transferde, Benfica'nın iki gün içinde kesin yanıt vermesi bekleniyor.

    Bu oyuncuya siyah-beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray da talip.

    Gedson Fernandes için Ricardo Quaresma devrede #2

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