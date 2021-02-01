Gedson Fernandes İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, ambulans uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi.

Galatasaray, İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Benficalı Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı.

AMBULANS UÇAKLA GELDİ

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve ambulans uçakla İstanbul'a gelen 22 yaşındaki oyuncu, uçaktan indikten sonra alandan ayrıldı. Portekizli oyuncu bir süre karantinada kalacak.

1,5 YILLIĞINA KİRALANDI

Fernandes'i 1.5 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray, 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak.

Toplam 3.5 milyon euro maliyeti olan oyuncunun, satın alma bedeli ise Portekiz ekibi tarafından 20 milyon euro olarak belirlendi.

Benfica altyapısından yetişen Fernandes, Portekiz ekibinin A takımında 2 sezonda 56 maçta forma giyip 2 gol atarken, ardından Tottenham'ın yolunu tutmuştu.