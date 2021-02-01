Euro
8.6833
-2.27%
Dolar
7.1801
-1.9%
Altın
430.27
-0.75%
Borsa
1.498
1.65%
Bitcoin
244.220
0.09%
EXEN Coin
17.08
-3.55%
17ºC
İstanbul
Puslu güneşli 17 C

    Gedson Fernandes İstanbul'da

    Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, ambulans uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 17:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gedson Fernandes İstanbul'da

    Galatasaray, İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Benficalı Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı.

    AMBULANS UÇAKLA GELDİ

    Koronavirüs testi pozitif çıkan ve ambulans uçakla İstanbul'a gelen 22 yaşındaki oyuncu, uçaktan indikten sonra alandan ayrıldı. Portekizli oyuncu bir süre karantinada kalacak.

    Gedson Fernandes İstanbul da #1

    1,5 YILLIĞINA KİRALANDI

    Fernandes'i 1.5 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray, 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak.

    Toplam 3.5 milyon euro maliyeti olan oyuncunun, satın alma bedeli ise Portekiz ekibi tarafından 20 milyon euro olarak belirlendi.

    Benfica altyapısından yetişen Fernandes, Portekiz ekibinin A takımında 2 sezonda 56 maçta forma giyip 2 gol atarken, ardından Tottenham'ın yolunu tutmuştu.

    Gedson Fernandes İstanbul da #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir