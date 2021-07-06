Gedson Fernandes, PSV maçına yetişecek

Gedson Fernandes transferinde büyük aşama kaydeden Galatasaray, oyuncuyu PSV maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Sarı Kırmızılı ekip, 3. imzayı Gedson Fernandes'e attıracak.

Ara transferin son günü 500 bin euro'ya kiralanan ve özellikle ligin final haftalarına damgasını vuran 22 yaşındaki orta saha, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

BENFICA İLE ANLAŞILDI

Fatih Terim'in, "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha için çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, Benfica ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Portekiz temsilcisi ile satın alma opsiyonu üzerindeki pürüzleri giden Aslan, kısa süre içerisinde transferi resmen duyuracak.

PSV MAÇINDA SAHADA

22 yaşındaki Portekizli orta saha Gedson Fernandes, yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en önemli takviyelerinden biri olacak.

Galatasaray, 22 yaşındaki orta sahayı UEFA'ya bildirilecek listeye ekleyecek ve Gedson, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz’da Hollanda ekibi PSV Eindhoven’la oynanacak ilk maçta sahada olacak.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Portekizli, Süper Lig ’de 17 maçta forma şansı bulurken 2 asist yapmıştı. Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise çıktığı 1 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.