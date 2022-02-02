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    Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta

    Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği Gedson Fernandes'i transfer ettiğini açıkladı. Başarılı futbolcu yarım sezon Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 18:03
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    Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes transferiyle ilgili olarak ilk açıklamayı yaptı.

    Adı Galatasaray ile anılan Portekizli futbolcuyu ve kulübünü kısa sürede ikna eden siyah-beyazlılar bombayı patlattı.

    Gedson Fernandes resmen Beşiktaş ta #1

    KAP AÇIKLAMASI GELDİ

    Beşiktaş, sosyal medya hesabından transfer için ilk açıklamayı "GedSoon" yazısıyla yaptı.

    Daha sonra KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

    Gedson Fernandes'in, transferin ardından Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için Rizespor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayacağı duyuruldu. Gedson'un yeşil-siyahlı fotoğrafı da sosyal medyada gündem oldu.

    Gedson Fernandes: Merhaba, geliyorum - İZLE

    Gedson Fernandes resmen Beşiktaş ta #2

    SÖZLEŞME DETAYLARI

    Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro bonservis, 4+1 yıllık sözleşme karşılığı 1 milyon euro yıllık maaş ödeyecek.

    Öte yandan habere göre Beşiktaş, Benfica'ya bir sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek. Ayrıca Beşiktaş'ın, 6 milyon euroluk bonservisi 5 yılda ödeyeceği vurgulandı.

    Gedson Fernandes resmen Beşiktaş ta #3

    Gedson Fernandes resmen Beşiktaş ta #4


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