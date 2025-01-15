Gedson Fernandes sözleşme bekliyor

Haber Merkezi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Gedson Fernandes’in maaşıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası Portekizli yıldız, yönetimden yeni bir teklif beklemeye başladı.

Yıllık 1.7 milyon euro kazanan Gedson’un, zamlı bir sözleşmeyle Beşiktaş’a uzun vadeli bağlılık göstermesi planlanıyor.

ARA TRANSFER SONRASI GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Başarılı orta saha oyuncusuyla yapılacak yeni sözleşme görüşmelerinin, ara transfer dönemi sona erdikten sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Gedson’un Beşiktaş’taki geleceği, yönetimle yapılacak bu kritik görüşmelere bağlı.