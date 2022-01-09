Gedson Fernandes'te mutlu son

Galatasaray, Benfica’nın inadını kırmayı başardı. Cim Bom, genç yıldızı satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Portekiz ekibiyle anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce de takımda kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes’i sezon başında da kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

Ancak bu süreçte Beşiktaş’ın da bu transfer için ısrarcı olup tüm şartları zorlaması ve tıpkı Galatasaray gibi satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunması sarı-kırmızılıların işini zora sokmuştu.

Benfica’nın oyuncuyu satmak istemesi sonrasında 2 kulüpten de böyle bir adımın gelmemesi sonrasında Fernandes, takımda kalmıştı.

Beşiktaş’ın orta sahaua Miralem Pjanic transferi yapması sonrasında Gedson’a Türkiye’den aday tek takım olarak kalan Galtasaray, eski oyuncusunun yine peşine düştü. Başarılı orta sahayla çok geçmeden el sıkışan yönetim, Portekiz kulübünün inadını da sonunda kırmayı başardı.

OPSİYONLU KİRALANACAK

Galatasaray Yönetimi’nin, yıldız futbolcunun transferi konusunda oyuncunun ardından kulübüyle de el sıkıştığı öğrenildi. Gedson Fernandes’in Galatasaray tarafından 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların Portekizli oyuncunun kiralık transferi için Benfica’ya ödeyeceği rakam da belli oldu. Kulüp; Gedson Fernandes’in kiralık olarak transfer edilmesi için Benfica’ya toplamda 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

YARIM SEZONDA 900 BİN EURO ALACAK

22 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Galatasaray’dan kazanacağı ücret de belli oldu. Ocak ayında Galatasaray’a transfer olması beklenen Gedson Fernandes’in Sarı-Kırmızılılar’dan sezon sonuna kadar 900 bin euro maaş alacağı öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre; Portekizli orta sahanın 2022-2023 sezonunda kiralık olarak forma giyeceği dönem için de Galatasaray’dan 1 milyon 800 bin euro garanti ücret kazanacağı ifade edildi. Tarafların resmi görüşmelerini en kısa süre içinde imzayla noktalaması bekleniyor.