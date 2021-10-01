Gedson ve Kaan Ayhan forma şansı bulamıyor

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Kaan Ayhan ve Gedson Fernandes için toplamda 23 milyon euro bonservis bedeli isteyen kulüpleri, oyuncuları sadece 148 dakika oynattı.

Galatasaray ve Beşiktaş 'ın gündeminde olan Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan'ın aldığı süre şaşırttı.

Benfica forması giyen Gedson Fernandes ve Sassuolo'nun savunma oyuncusu Kaan Ayhan transfer döneminin en çok konuşulan isimleriydi.

Yüksek maliyetleri nedeniyle bu oyuncuların Türkiye'ye transferleri gerçekleşmemişti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için rekabet ettiği Gedson Fernandes için kulübü Benfica 15 milyon euro bonservis talep ediyordu. Yüksek maliyet nedeniyle Galatasaray ve Beşiktaş bu oyuncuyu kadrosuna katamadı.

GEDSON 48 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Bir sezon önce Galatasaray'da kiralık olarak 20 maçta forma giyen 22 yaşındaki Portekizli oyuncu bu sezon formayı unuttu. Benfica bu sezon 13 resmi maç yaparken Gedson Fernandes sadece 48 dakika süre alabildi.

KAAN İÇİN 8 MİLYON EUROLUK TALEP

Gedson Fernandes gibi Kaan Ayhan için de Galatasaray ve Beşiktaş yarıştı. Milli futbolcuyu 2.5 milyon euroya transfer eden Sassuolo 8 milyon euroluk bir bonservis talep edince kulüpler geri adım atmıştı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan 6 haftası geride kalan Serie A'da İtalyan ekibinin formasıyla 98 dakika sahada kalabildi.