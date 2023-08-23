Genç sol bek Tarık Emirhan Çetintaş, Sakaryaspor ile anlaştı Türk futbolunun önemli takımlarından Sakaryaspor, Selimiyespor'un genç sol beki Tarık Emirhan Çetintaş'ı transfer etti.

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Türk futboluna birçok futbolcu kazandıran altyapılardan biri olan Selimiyespor'un genç sol beki Tarık Emirhan Çetintaş, yaptığı transferle çok önemli bir adım attı.

18 yaşındaki futbolcunun TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Tarık Emirhan Çetintaş kimdir?

Güçlü sol ayağı ve umut vadeden futboluyla göz dolduran 2005 doğumlu futbolcu takımıyla 2019-2020 yılında İstanbul şampiyonluğu başarısı da yakalamıştı.

Genç bek, artık Sakaryaspor'un başarısı için ter dökecek.