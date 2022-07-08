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    Genç Türk yıldız Juventus’ta

    Juventus, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Kenan Yıldız'ı transfer etti. Siyah-beyazlılar , U17 Milli Takımı forması giyen 17 yaşındaki genç orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    • 08.07.2022 - 09:02
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    Genç Türk yıldız Juventus’ta

    Bayern Münih altyapısında yetişen ve sözleşmesinin bitmesiyle Alman temsilcisi ile yolları ayrılan ve ismi birçok Avrupa takımıyla anılan Kenan Yıldız'ın yeni durağı Juventus oldu.

    İtalya basınından Nico Schira, Torino ekibinin Kenan Yıldız ile anlaşma sağladığını açıkladı.

    Bayern'e yetiştirme bedeli ödeyecek olan İtalyan temsilcisi transferi kısa bir sürede resmen duyurması bekleniyor.

    Milli Takımımızın geleceği

    Bayern Münih, Kenan'ın profesyonel sözleşme isteklerini fazla bulduğu, genç Türk orta sahanın ise A Takım'da oynama garantisi alamadığı için takımdan ayrıldığı bildirildi. Alman temsilcisi’nin Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic de "Ne yazık ki Kenan, kulübümüzden ayrılacak" demecinde bulundu.

    2021 yılından itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nda forma giyen, orta sahanın yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Kenan, A milli forma ile çıktığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

    Genç Türk yıldız Juventus’ta #1


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