Gençlerbirliği, Emre Zahid Sağlam'la profesyonel sözleşme imzaladı

AA & Ensonhaber
1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nde iç transferde hareketlilik yaşandı.
4 maç sonunda 5 puan toplayarak ligde 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, akademi futbolcularından Emre Zahid Sağlam ile profesyonel sözleşme imzaladı.
"3+1 YILLIK PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADIK"
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Futbol akademimizde yetişen 2005 doğumlu oyuncumuz Emre Zahid Sağlam ile 3+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Emre Zahid Sağlam’a hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz.
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