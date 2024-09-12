Gençlerbirliği, Emre Zahid Sağlam'la profesyonel sözleşme imzaladı
AA & Ensonhaber

1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nde iç transferde hareketlilik yaşandı.

4 maç sonunda 5 puan toplayarak ligde 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, akademi futbolcularından Emre Zahid Sağlam ile profesyonel sözleşme imzaladı.

"3+1 YILLIK PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADIK"

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbol akademimizde yetişen 2005 doğumlu oyuncumuz Emre Zahid Sağlam ile 3+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Emre Zahid Sağlam’a hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz.

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Emre Çalışkan
Editör