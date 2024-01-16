Gençlerbirliği, Galatasaray'dan Özgür Baran Aksaka'yı kiraladı 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bonservisi Galatasaray'da olan orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

AA & Ensonhaber

18 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 28 puanla 8. sırada yer alan ve play-off oynamayı hedefleyen Gençlerbirliği kadrosunu güçlendirdi.

Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı kırmızı-siyahlılar, Galatasaray'dan Özgür Baran Aksaka'yı kiraladı.

Sezon sonuna kadar kiralandı

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.

Galatasaray'ın 16, 17, 19 yaş altı takımlarında oynadıktan sonra 2022 yılında A takımına yükselen Özgür Baran, 1. Lig 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Şanlıurfaspor'da forma giydi.