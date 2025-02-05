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Gençlerbirliği, Joca ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, Joca ile sözleşme imzaladı 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği Çin ekibi Wuhan Three Towns'ın fprmasını giyen Jorge Samuel Figueiredo Fernandes'i (Joca) transfer ettiğini duyurdu.