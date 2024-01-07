Gençlerbirliği, Oğuzhan Berber ile ön protokol yaptı 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Oğuzhan Berber'le ön protokol imzaladı.

AA & Ensonhaber

1. Lig'in ilk yarısını topladığı 27 puanla 8. sırada bitiren Gençlerbirliği, kadrosuna bir takviye gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlılar, Manisa FK'dan ayrılan Oğuzhan Berber'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar geçerli ön protokol imzalandı.

Birçok takımın formasını giydi

Son olarak 1. Lig'de Manisa FK forması giyen tecrübeli oyuncu, altyapısından yetiştiği Denizlispor'un yanı sıra Denizli Belediye, Rizespor, Adana Demirspor, Altınordu, Samsunspor, Kayserispor, İstanbulspor ve Boluspor kulüplerinde de oynadı.