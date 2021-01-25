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    Gençlerbirliği Srdjan Spiridonovic'i transfer etti

    Gençlerbirliği, Sırp sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 16:49
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    Gençlerbirliği Srdjan Spiridonovic'i transfer etti

    Son olarak Trabzonspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkent temsilcisi, Kızılyıldız'dan Srdjan Spiridonovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

    Oyuncunun, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın da hazır bulunduğu törende sözleşme imzaladığı aktarıldı.

    4 GOL 5 ASİST

    Futbola Rapid Wien altyapısında başlayan Spiridonovic; Austria Wien, Vicenza, Admira Wacker, Panionios ve Pogon takımlarının formasını giydikten sonra, son olarak Kızılyıldız'da oynadı.

    Kızılyıldız'da 24 resmi maça çıkan Spiridonovic, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

    Gençlerbirliği Srdjan Spiridonovic i transfer etti #1

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