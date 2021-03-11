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    Gençlerbirliği'nin yeni hocası Özcan Bizati oldu

    Gençlerbirliği'nin yeni hocası Özcan Bizati oldu

    Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 14:51
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    Süper Lig'in son sırasında yer alan Gençlerbirliği, yine teknik direktör değişikliğine gitti.

    Daha önce Mete Işık, Mustafa Kaplan ve Mehmet Altıparmak ile çalışan Başkent ekibi, bu kez göreve Özcan Bizati'yi getirdi.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Yeni Teknik Direktörümüz Özcan Bizati Kulübümüz, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Özcan Bizati’yi getirdi. Bizati'nin yardımcılıklarını Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak."

    Gençlerbirliği nin yeni hocası Özcan Bizati oldu #1

    BİR SÜREDİR KİŞİSEL ANTRENÖRLÜK YAPIYORDU

    Son olarak 2015 yılında Boluspor'da teknik direktörlük yapan Bizati, Sivasspor, Bursaspor ve Kayserispor'da ise kişisel antrenör olarak çalışmıştı.

    Gençlerbirliği nin yeni hocası Özcan Bizati oldu #2

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